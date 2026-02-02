Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’1 febbraio

JUVENTUS, SPALLETTI CHIUDE A ICARDI. UDINESE-MLACIC. SCELTA A SORPRESA PER IL PISA -

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma al Tardini per 4-1: "Icardi? Ne parlate tra di voi. Io non ho detto che potremmo prendere Icardi, ho detto che è fortissimo e ha nel dna il gol. Mi ha dato una mano perché ha fatto tantissimi gol quando ero all'Inter. È un bravissimo ragazzo che a volte portava nello spogliatoio le cose che viveva fuori, reagendo in base al suo momento di vita. Tutto qui. Quando me lo richiederanno dirò che è un cobra, così come dico che Osimhen è una tigre. Non ho detto che lo voglio allenare e che vogliamo Icardi quando mi è stato chiesto. Abbiamo la possibilità di giocarci le nostre carte con Kolo Muani, questo è vero, perché vogliamo alzare il livello della squadra. Ci vuole un calciatore con determinate caratteristiche: non abbiamo chiesto Icardi".

Robin Gosens ha detto no al Nottingham Forest. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore il club inglese aveva alzato il pressing per cercare di portare il terzino della Fiorentina in Premier League, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il tedesco ha rifiutato la proposta ricevuta da oltremanica, con la chiara intenzione di restare a Firenze.

L'Udinese sta sistemando gli ultimi dettagli con l'entourage di Branimir Mlacic. Dopo essere stato vicino al trasferimento all'Inter, il difensore classe 2007 sembra ormai a un passo dal vestirsi di bianco e di nero. Secondo quanto raccolto da TMW, ldovrebbe firmare un contratto fino al 2031 coi friulani, con un'ulteriore stagione opzionale.

Per il talento nato a Spalato in questa stagione si contano finora 19 presenze e 2 assist tra le fila dei croati.

Nome a sorpresa per la panchina del Pisa, all'indomani dell'esonero di Alberto Gilardino. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club toscano ha infatti individuato in Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza della nostra Serie A per i suoi trascorsi al Palermo e al Genoa da calciatore. Attualmente lo svedese ricopre il ruolo di allenatore dell'Elfsborg, in Svezia, nome che secondo le ultime indiscrezioni era già stato sondato in estate dalla dirigenza nerazzurra, prima che la scelta ricadesse proprio su Gilardino.

Hiljemark in queste ore sta parlando con il suo club per capire se ci sono i margini per l'addio immediato, in modo da iniziare la sua nuova avventura in Serie A, visto anche che il campionato svedese è finito a novembre e riprenderà, per la nuova stagione, nel mese di aprile. Nelle prossime ore arriverà la risposta ma Hiljemark per adesso è il primo nome per la panchina del Pisa.

Gosens non vuole infatti lasciare la squadra viola nelle pessime condizioni dove si trova attualmente, con la formazione di Vanoli che anche dopo la trasferta di Napoli è rimasta al terzultimo posto che a fine campionato vorrebbe dire retrocessione in Serie B. La volontà del laterale ex Atalanta e Inter è quella di fare di tutto per salvare la squadra, visto anche che a Firenze sta benissimo. Non è chiaramente da escludere un rilancio del Nottingham Forest prima della fine del calciomercato invernale, fissata alle 20 di domani, ma l'idea di Gosens è chiara: vuole restare alla Fiorentina almeno fino al termine della stagione.

La Cremonese accelera nuovamente per Sebastiano Luperto. Il centrale del Cagliari - riporta Sky Sport - resta la priorità assoluta per le ultime ore del mercato grigiorosso, un obiettivo individuato fin dall’inizio della sessione e condiviso dal club guidato da Davide Nicola.

In questa stagione Luperto ha messo insieme 21 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, arricchite da una rete realizzata contro la Fiorentina.

RIO AVE, PRESO BLESA DAL CESENA. PARIS FC, UFFICIALE IMMOBILE -

Jalen Blesa al Rio Ave. Affare definito dal calciatore insieme al suo agente Gabriele La Manna.

Blesa è pronto per la nuova avventura. Il Rio Ave piazza il colpo per le prossime quattro stagioni, Blesa lascia Cesena e vola in Portogallo.

“Benvenuto Ciro. L'attaccante italiano arriva dal Bologna al Paris FC". Con questo annuncio pubblicato sui propri social il Paris Fc ha comunicato di aver acquistato Ciro Immobile. L'attaccante firmerà fino al 2027.

Questo il comunicato pubblicato anche dal Bologna.

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto al Paris Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile a titolo definitivo".

In Arabia Saudita gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare alcuni clamorosi colpi di scena. Uno su tutti: Karim Benzema e l’Al-Hilal hanno raggiunto un accordo per completare insieme la stagione con un contratto di sei mesi. Il campione francese, vincitore del titolo con l’Al-Ittihad nella scorsa stagione, si prepara dunque a vivere un nuovo capitolo della sua carriera in Medio Oriente, allenato da Simone Inzaghi, che sta guidando la squadra in testa alla classifica.

Al momento, le discussioni si concentrano sulla durata contrattuale: Benzema spinge per un ingaggio a lungo termine, ma le parti devono ancora trovare un accordo su salario e lunghezza. Le trattative sono in corso e, nonostante la volontà di entrambe le parti, nulla è ancora ufficiale. A riportarlo è Footmercato, che sottolinea anche come l'Al Ittihad possa sostituire l'ex Real con Youssef En-Nesyri.