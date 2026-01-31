Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Niente scorie da Champions, Vergara e Gutierrez rianimano il Napoli: 2-1 alla Fiorentina

Niente scorie da Champions, Vergara e Gutierrez rianimano il Napoli: 2-1 alla Fiorentina
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:57Serie A
Yvonne Alessandro

Il Napoli reagisce subito al crollo in Champions League e risponde con un successo casalingo contro la Fiorentina: 2-1 firmato Vergara e Gutierrez, nonostante la riapertura di gara con Solomon e l'assalto finale della Viola. Con questo risultato Conte può accorciare a -1 sul secondo posto del Milan, a 6 lunghezze dalla vetta, evitando di perdere terreno. Al contrario invece la ciurma di Vanoli resta inguaiata in zona retrocessione.

Vergara scaccia fantasmi
Un primo tempo vibrante al Maradona ha visto il Napoli chiudere in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina, trascinato da un ispiratissimo Vergara: il talento del vivaio ha sbloccato il match al 12' su un lancio millimetrico di Meret, infilandosi tra le maglie della difesa viola per il suo primo storico gol in Serie A. La squadra di Conte ha dominato la prima parte di gara, sfiorando ripetutamente il raddoppio con lo stesso Vergara e Hojlund, ma i ragazzi di Palladino hanno costretto a un paio di interventi prodigiosi di Meret su Piccoli e Gudmundsson. A macchiare la frazione per gli azzurri è stato il grave infortunio al ginocchio di Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo in barella e trasportato in ambulanza. Ma all'intervallo il punteggio è rimasto in favore dei padroni di casa.

Gutierrez arrotonda, Solomon la riapre. Assalto finale viola
La ripresa è cominciata con uno squillo targato Mandragora su punizione, dopo essere subentrato a Fabbian, ma nell’arco di quattro minuti dal rientro in campo il Napoli ha infilato anche il raddoppio. Un arcobaleno da olio su tela di Miguel Gutierrez, che ha trafitto De Gea con un tiro a giro imprendibile, con tanto di abbraccio celebrativo con Antonio Conte. Un sussulto della Fiorentina, grazie alla sgroppata a metà campo di Dodo, ha portato all’accorcio per 1-2. Il quadruplo cambio di Vanoli ha messo alle strette i padroni di casa del Maradona, finiti in apnea su ritmi forsennati nell’ultimo quarto d’ora di gioco e Kean pericolo numero uno. Ma con i cambi di Giovane e Vergara il Napoli ha protetto il vantaggio fino alla fine, assicurandosi la vittoria: così gli azzurri finiscono per salire a -1 dal Milan, restando in scia per il secondo posto. La Fiorentina invece perde un altro scontro diretto della stagione e resta bloccata nel ginepraio della zona calda.

