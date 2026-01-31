Il figlio del Vesuvio si è preso il Napoli: come luccica Vergara. E non in prestito altrove

Tutto è possibile. E proprio nel momento più delicato della stagione del Napoli, un giovane italiano sta provando a tirare fuori dai guai con cuore e qualità la squadra e Antonio Conte. Senza Rrahmani, Politano, Anguissa, Milinkovic-Savic, Gilmour, Neres e De Bruyne infatti, Antonio Vergara non solo si è preso il suo momento ma sta dimostrando partita dopo partita di essere all'altezza dell'undici dei campioni d'Italia in carica.

In particolare nell'arco delle ultime due partite il trequartista originario di Frattaminore, con 23 anni segnati sulla carta d'identità, ha collezionato 2 gol e un assist. In ordine cronologico contro il Chelsea in Champions League, da vedere e rivedere, con una prestazione da incorniciare nonostante l'eliminazione dal torneo europeo. Arrivando ad oggi, con il sigillo che ha stappato la partita contro la Fiorentina con un'incursione da mezzala, fornendo poi il passaggio chiave per il raddoppio di Gutierrez.

Osservandolo più da vicino il talento di casa Napoli però si è fatto trovare pronto ovunque, anche nei duelli in mezzo al campo per le contese sui palloni, in ripiegamento a guadagnare anche falli intelligenti per spezzare il ritmo degli avversari nel finale. Al momento dell'esultanza al suo primo sigillo in campionato con la maglia del Napoli si è preso tutto l'abbraccio del Maradona e dei tifosi azzurri, dopo sei anni di settore giovanile. E quando è uscito dal campo ha ricevuto gli applausi meritati.

Tutto lascia credere che, al netto dell'emergenza, Conte abbia scovato una gemma preziosa dal vivaio e che possa solo fare le fortune del club, che in estate avrebbe anche potuto lasciare in estate per un prestito. E chissà che dopo certe performance Vergara non possa finire nel mirino del CT Gennaro Gattuso per i playoff di marzo dell'Italia contro l'Irlanda del Nord.