Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fra questi mister comanda il fattore casa! La serie OK di Italiano sul Torino

Fra questi mister comanda il fattore casa! La serie OK di Italiano sul TorinoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:24Le Statistiche
Redazione Footstats

È il fattore case a farla da padrone quando si ritrovano faccia a faccia in campionato i tecnici del Torino, Marco Baroni, e del Bologna, Vincenzo Italiano. Perché ad oggi è comparso in 5 delle 7 sfide di Serie A giocate fra loro.
Esito?
Per 2 volte ha sorriso all’attuale granata mentre in 3 occasioni ha fatto l’occhiolino all’oggi rossoblù.
Non è, questa, l’unica curiosità che emerge dagli scontri diretti fra i due allenatori.
Perché quella in programma alle ore 18 di questo pomeriggio sarà la quarta sfida con la quarta squadra differente per Baroni mister di casa che ospita il collega Italiano. Prima di Torino-Bologna, infatti, ci sono state Lecce-Fiorentina nel 2022-2023, Hellas Verona-Fiorentina nel 2023-2024, Lazio-Bologna la stagione scorsa.
Baroni ha testato il suo calcio contro il club felsineo per 11 volte fra A e B. Ha vinto soltanto in 2 occasioni e quando allenava squadre laziali: 4-0 col Frosinone nel 2018-2019 e, per l’appunto, la Lazio per 3-0 nel 2024-2025.
Anche Italiano sfida il Torino in campionato da ben 11 match. È in serie OK dal girone di ritorno del 2022-2023, 6 partite equamente divise fra vittorie e pareggi, 3-3.

PS: all’andata fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E ITALIANO IN CAMPIONATO
2 vittorie Baroni
2 pareggi
3 vittorie Italiano
6 gol fatti dalle squadre di Baroni
9 gol fatti dalle squadre di Italiano

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO
2 vittorie Baroni
3 pareggi
6 vittorie Bologna
11 gol fatti dalle squadre di Baroni
16 gol fatti dal Bologna

TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E IL TORINO IN CAMPIONATO
5 vittorie Italiano
4 pareggi
2 vittorie Torino
13 gol fatti dalle squadre di Italiano
10 gol fatti dal Torino

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Bologna, Italiano non è a rischio già col Torino. Ma il playoff col Brann può essere... Bologna, Italiano non è a rischio già col Torino. Ma il playoff col Brann può essere decisivo
Bologna, esami Torino e Brann. Il Corriere della Sera (Bologna) : "Italiano al bivio"... Bologna, esami Torino e Brann. Il Corriere della Sera (Bologna) : "Italiano al bivio"
Torino, per il futuro della panchina c'è anche Italiano. Può lasciare Bologna a fine... Torino, per il futuro della panchina c'è anche Italiano. Può lasciare Bologna a fine anno
Altre notizie Le Statistiche
Fra questi mister comanda il fattore casa! La serie OK di Italiano sul Torino Fra questi mister comanda il fattore casa! La serie OK di Italiano sul Torino
Lo zero dal quale non si schioda il Bologna. Toro e rossoblu prolifici nei recuperi... Lo zero dal quale non si schioda il Bologna. Toro e rossoblu prolifici nei recuperi
Parma e Verona uno scontro per pochi realizzatori. Il -10 che fa male ai veneti Parma e Verona uno scontro per pochi realizzatori. Il -10 che fa male ai veneti
Mister Conte ricordi come finì con la Roma alla 25^ del 12/13? Mister Conte ricordi come finì con la Roma alla 25^ del 12/13?
La sestina dell'Udinese, ma il Sassuolo riesce spesso a fare due gol La sestina dell'Udinese, ma il Sassuolo riesce spesso a fare due gol
Con la Juventus finisce il primo campionato di Serie A per mister Chivu Con la Juventus finisce il primo campionato di Serie A per mister Chivu
Cremonese-Genoa di Serie A ricomincia da un 2-2 Cremonese-Genoa di Serie A ricomincia da un 2-2
Il derby d’Italia ha smarrito i gol italiani. Dalle panchine le sorprese al Meazza?... Il derby d’Italia ha smarrito i gol italiani. Dalle panchine le sorprese al Meazza?
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
4 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
5 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Rosso a Kalulu, parla Rocchi: "Errore chiaro di La Penna, ma tutti cercano di fregarci"
Immagine top news n.2 Torna la Champions, ecco le designazioni arbitrali: Juve a Makkelie, Atalanta a Gozubuyuk
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Immagine top news n.4 Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"
Immagine top news n.5 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Immagine top news n.6 Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Immagine top news n.7 Juve, Chiellini senza freni: "Errori inaccettabili, partita rovinata. Arbitri inadeguati"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Provstgaard sull'assenza di tifosi: "Difficile, ma la situazione è questa"
Immagine news Serie A n.2 Oggi Torino-Bologna, i convocati di Baroni: restano fuori tre infortunati
Immagine news Serie A n.3 Cremonese-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è Djuric con Vardy. De Rossi lancia Messias
Immagine news Serie A n.4 Parma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tocca a Strefezza dal 1', Bowie confermato
Immagine news Serie A n.5 Padovano: "Deluso da Bastoni e dalla sua esultanza. Così come dalle parole di Chivu"
Immagine news Serie A n.6 Clamoroso a Udine: il Sassuolo va avanti 2-1 in due minuti con un super Pinamonti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari-SudTirol, le formazioni ufficiali: è Mane il vice Dickmann. Verdi parte titolare
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Cerri: "Dispiace giocare bene e perdere così. Ma sapremo risalire"
Immagine news Serie B n.3 Cambiare per salvare la panchina: Gorgone pronto a ridisegnare il suo Pescara
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Pierini va ko: si teme uno stiramento e 15 giorni di stop. Attesa per gli esami
Immagine news Serie B n.5 "Marco vive", il Cesena non dimentica Pantani. E la Curva chiede verità e giustizia
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Lauberbach: "Felice per il mio primo gol con questa maglia e per la vittoria"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Due squadre, sette panchine e zero vittorie. La stagione da dimenticare di mister Cangelosi
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Cangelosi si dimette dopo una settimana: due i nomi per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Cangelosi lascia Foggia dopo 7 giorni
Immagine news Serie C n.4 Foggia, termina già l'avventura di Cangelosi in panchina: il tecnico si è dimesso
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Giusto che ognuno di noi si dia un obiettivo. Dobbiamo difendere il margine"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, prosegue la 27ª giornata: in campo tutti e tre i gironi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, nota dopo la gara con la Fiorentina: "Campo impraticabile, a rischio le calciatrici"
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducali
Immagine news Calcio femminile n.3 Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…