Fra questi mister comanda il fattore casa! La serie OK di Italiano sul Torino

È il fattore case a farla da padrone quando si ritrovano faccia a faccia in campionato i tecnici del Torino, Marco Baroni, e del Bologna, Vincenzo Italiano. Perché ad oggi è comparso in 5 delle 7 sfide di Serie A giocate fra loro.

Esito?

Per 2 volte ha sorriso all’attuale granata mentre in 3 occasioni ha fatto l’occhiolino all’oggi rossoblù.

Non è, questa, l’unica curiosità che emerge dagli scontri diretti fra i due allenatori.

Perché quella in programma alle ore 18 di questo pomeriggio sarà la quarta sfida con la quarta squadra differente per Baroni mister di casa che ospita il collega Italiano. Prima di Torino-Bologna, infatti, ci sono state Lecce-Fiorentina nel 2022-2023, Hellas Verona-Fiorentina nel 2023-2024, Lazio-Bologna la stagione scorsa.

Baroni ha testato il suo calcio contro il club felsineo per 11 volte fra A e B. Ha vinto soltanto in 2 occasioni e quando allenava squadre laziali: 4-0 col Frosinone nel 2018-2019 e, per l’appunto, la Lazio per 3-0 nel 2024-2025.

Anche Italiano sfida il Torino in campionato da ben 11 match. È in serie OK dal girone di ritorno del 2022-2023, 6 partite equamente divise fra vittorie e pareggi, 3-3.

PS: all’andata fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E ITALIANO IN CAMPIONATO

2 vittorie Baroni

2 pareggi

3 vittorie Italiano

6 gol fatti dalle squadre di Baroni

9 gol fatti dalle squadre di Italiano

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

2 vittorie Baroni

3 pareggi

6 vittorie Bologna

11 gol fatti dalle squadre di Baroni

16 gol fatti dal Bologna

TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E IL TORINO IN CAMPIONATO

5 vittorie Italiano

4 pareggi

2 vittorie Torino

13 gol fatti dalle squadre di Italiano

10 gol fatti dal Torino