Lo zero dal quale non si schioda il Bologna. Toro e rossoblu prolifici nei recuperi

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Torino ha provato a rimettersi in carreggiata facendo quattro punti nelle due successive gare. Un brodino che è servito per arginare corse all’indietro che possono alla lunga risultare pericolose. Il Bologna invece sembra aver imboccato una strada molto accidentata che, almeno per il momento, non mostra uscite. Dalla tredicesima giornata in poi, di buono c’è stato solo l’intermezzo del recupero vinto a Verona: in queste 12 partite la squadra di Italiano ne ha perse ben otto, di cui le ultime quattro consecutive.

Sono undici i successi emiliani in campionato in casa dei granata. Questo però in 68 partite complessive, quindi con netto predominio della squadra di casa (34 successi). Una sola volta Torino-Bologna si è giocata per la 25esima giornata ed è successo anche in tempi recenti: il 6 marzo 2023, il Toro si è imposto per 1-0 grazie a Karamoh. E’ quella anche l’ultima vittoria granata.

Il Torino si è presentato ai nastri di partenza di questa giornata avendo la peggior difesa del campionato con 42 gol subiti. In questo senso è stato raggiunto dal Pisa che ne ha presi due in casa contro il Milan.

Il Bologna non riesce proprio a sbloccarsi nel primo quarto d’ora. Zero reti segnate dai rossoblu nella primissima frazione di match. Uno zero che la squadra di Italiano ha in condivisione con il Cagliari. Però segna molto in fase di recupero, così come il Toro del resto: cinque reti realizzate da entrambe le formazioni. Prima dello svolgimento di questa giornata, meglio avevano fatto solo Juventus e Lazio con 6.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

68 incontri disputati

34 vittorie Torino

23 pareggi

11 vittorie Bologna

106 gol fatti

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Bologna 0-0, 6° giornata

L’ULTIMA SFIDA A TORINO

2024/2025 Serie A Torino vs Bologna 0-2, 17° giornata