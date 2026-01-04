Oggi Verona-Torino, i convocati di Baroni: out Ngonge, Nkonkou e Ilic. C'è Asllani
Il 2026 del Torino si aprirà questo pomeriggio alle ore 18 con la trasferta dello stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Un debutto nell'anno nuovo non semplice per i granata, chiamati a fare i conti anche con diverse assenze. Il tecnico Marco Baroni dovrà infatti rinunciare a Ngonge e Nkounkou.
Indisponibili anche Ilic e Pedersen, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Fuori lista pure Masina, impegnato in Coppa d’Africa, oltre ai lungodegenti Schuurs e Savva. A seguire l’elenco completo dei convocati per la sfida del Bentegodi.
Portieri: Paleari, Israel, Popa.
Difensori: Biraghi, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Coco, Sazonov.
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Njie, Simeone, Zapata