Oltre un mese dopo, il Sassuolo torna a vincere: zampata di Fadera, 1-0 alla Cremonese

Emozioni limitate, ma un uomo a decidere Sassuolo-Cremonese: Alieu Fadera, che fino al ritorno di Berardi ha svolto il ruolo di vice ma senza andare a segno fino al lunch match odierno. Una zampata che ha sancito l'1-0 finale e regalato tre punti vitali per i neroverdi, che così hanno scavalcato il Cagliari e agganciato l'Udinese. Ottava partita di fila senza successo invece per i grigiorossi di Nicola, incatenati al 14esimo posto e costretti a guardarsi le spalle per le squadre in lotta salvezza.

Fadera e un gol pesantissimo

Una partita piuttosto a senso unico per il Sassuolo, senza vittoria da 7 partite a questa parte, al pari della Cremonese tra l’altro. Infatti nell’arco di nemmeno tre minuti i neroverdi hanno stappato la partita, causa scarabocchio di Audero in respinta su Laurienté e Fadera lesto e astuto a sbucare dal nulla per ribadire in rete l’1-0. Un errore superficiale di Walukiewicz rischiava di aprire un'autostrada a Vardy per pareggiare i conti, ma il salvataggio di Muric glielo ha negato. Eccetto la rete annullata a Vandeputte e la parabola dell'ex Leicester terminata a lato della porta, gli ospiti non hanno saputo rimontare gli emiliani.

Berardi torna in campo, Grosso ritrova il successo. Giù la Cremo

L’ingresso di Johnsen nella ripresa dà nuova verve alla Cremonese, che tuttavia negli ultimi 15 metri non si è dimostrato ficcante al punto da impensierire Muric. Infatti è stato più il Sassuolo a far tremare la porta avversaria, sulla punizione pennellata da Laurienté e rovinata da Audero, fino alla bordata improvvisa di Doig alta di poco sopra la traversa. Pressione continua dei neroverdi, a non lasciar riflettere e accendere la scintilla dei grigiorossi, ma i ritmi si sono abbassati sensibilmente nell’ultimo quarto d’ora. Tra sostituzioni, interruzioni di gara e polemiche per alcuni fischi dell’arbitro, oltre al ritorno in campo di Domenico Berardi 58 giorni dopo l'ultima volta. Così come l'ingresso a gara in corso di Pinamonti, nonostante non sia al top della forma.

La partita poi è scivolata verso il termine, con l'1-0 definitivo del Sassuolo: vittoria ritrovata e che mancava dal 6 dicembre, colpaccio per Grosso che balza in avanti di due posizioni in classifica a quota 26 punti. La Cremonese resta a secco di tre punti ormai da quasi due mesi.