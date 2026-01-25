Live TMW Cremonese, Pezzella: "Preso un gol da polli ma ho visto una reazione della squadra"

"Abbiamo preso un gol stupido, da polli. Succede, capita. Ho visto però una reazione, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle": così Giuseppe Pezzella, terzino della Cremonese, in conferenza stampa dopo la sconfitta al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Nel secondo tempo tanto giro palla ma pochi tiri. Come si esce da questa situazione? Cos'è successo sul giallo?

"Sappiamo che è un campionato lungo e ci sono alti e bassi, in questo momento gli episodi ci stanno girando contro. Sul giallo è un momento dove mi sono fatto prendere dalla foga, capita".

Si nota una certa stanchezza...

"Forse ti fai condizionare dal gol subito. Non ho visto stanchezza e nemmeno grandi occasioni loro. Siamo corti ma non sta a me dirlo, sa la società cosa deve fare, noi pensiamo a giocare".

Dovete tornare a essere più incisivi anche sulle palle inattive...

"È stata una nostra arma nella prima parte di stagione e dobbiamo sfruttarla, dobbiamo tornare a essere più cattivi".