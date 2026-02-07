Torino, i convocati di Baroni per la trasferta di Firenze: Simeone e altri quattro recuperati
Mister Baroni ne recupera cinque per la partita di questa sera contro la Fiorentina. Nella lista del Torino per il 24° turno di Serie A rientrano infatti anche i vari Zakaria Aboukhlal, Gvidas Gineitis, Che Adams e Giovanni Simeone, nonché l'ex Cristiano Biraghi. Restano out invece Ardian Ismajli e Ivan Ilic, infortunati, oltre a Saba Sazonov (fuori dal progetto), Matteo Prati (squalificato) e Nikola Vlasic (squalificato). Di seguito i giocatori a disposizione:
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Perciun, Tameze.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.
