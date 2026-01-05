Open Var, De Marco su Fiorentina-Cremonese: "Piccoli-Baschirotto, on-field review corretta"

Ha fatto parecchio discutere in Fiorentina-Cremonese l'episodio che ha visto protagonisti Roberto Piccoli e Federico Baschirotto nell'area di rigore del sodalizio grigiorosso. L'arbitro La Penna aveva inizialmente fischiato fallo al difensore e dunque calcio di rigore, ma richiamato al monitor dal VAR Marini ha poi cambiato decisione. Su questo tema arriva la spiegazione di Andrea De Marco, ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, intervenuto al formato 'Open Var':

"Per la commissione questa è un'ottima chiamata da parte del VAR e dell'AVAR Gariglio, non si può mai dare un calcio di rigore per una situazione di questo tipo, guardando anche al passato. Dalla sala VAR fanno vedere all'arbitro La Penna che c'è una trattenuta per il collo su Baschirotto, che poi cade ma non commette fallo, tocca Piccoli come conseguenza della caduta.

I due calciatori sono lì per prendere posizione. Piccoli si trascina il giocatore della Cremonese a terra. Da parte del VAR è stata presa la decisione giusta. On field review giusto? Se si prende la decisione corretta è sempre meglio una on field review in più che una in meno", conclude De Marco.