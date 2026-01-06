Ordine sul Milan: "Le indiscrezioni su Loftus-Cheek e Nkunku non sono segnali rassicuranti"

"Sono due le condizioni irrinunciabili perché il Milan possa resistere alla coppia regina Inter e Napoli, destinate a comandare dopo lo scatto autorevolissimo avuto contro Bologna e Lazio". Garantisce Franco Ordine, noto giornalista e firma autorevole, che si è presso sulle colonne de Il Giornale a proposito della corsa a tre per lo Scudetto. Delineando tuttavia gli aspetti che influenzerebbero le possibilità dei rossoneri di contendere il titolo alle due principali favorite, Inter e Napoli.

"La prima è una questione di tempo, perché calendario alla mano il mese di gennaio può risultare decisivo per Allegri", fa notare il giornalista. "Visto che tra turno infrasettimanale (giovedì 8 gennaio col Genoa) e recupero per la Supercoppa in Arabia (giovedì 15 gennaio a Como) il Milan avrà la stessa sequenza di tre gare a settimana delle altre competitor, prima di tornare al ritmo settimanale da domenica 25 gennaio (a Roma) e domenica 1 febbraio (a Bologna), con sosta l’8 febbraio per San Siro chiuso per l’inaugurazione di Milano-Cortina e successivo recupero della sfida col Como a metà mese".

Il secondo aspetto, di fondamentale importanza: "Recuperare i migliori protagonisti, Leao e Pulisic in particolare, alla migliore condizione, visto che fin qui hanno inciso in gol e assist ma saltando molte partite per infortuni", evidenzia Ordine. "Mentre nel frattempo sarebbe cosa buona e giusta rimpolpare la rosa con un difensore di spessore dopo l’arrivo in attacco di Fullkrug", il suggerimento dato alla dirigenza rossonera. Evidenziando un dettaglio non di poco conto: "Le ripetute indiscrezioni su Loftus-Cheek (piace a Sarri) e Nkunku (chiesto in Turchia) non sono un segnale molto rassicurante per Milanello".