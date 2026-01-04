Orsolini ha preso una botta ieri in allenamento: ecco perché è in panchina in Bologna-Inter
TUTTO mercato WEB
Aveva sorpreso la scelta di Vincenzo Italiano di panchinare Riccardo Orsolini, ma la decisione non è dovuta a motivi tecnici. L'esterno offensivo del Bologna è infatti partito fuori contro l'Inter a causa di una botta presa ieri in allenamento, che non gli ha permesso di arrivare al match nelle migliori condizioni possibili.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia