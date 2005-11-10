Oulai non molla nonostante i problemi. Chi lo conosce giura: non pensa al Galatasaray

In estate era arrivato con le stimmate del campione al termine di una lunghissima ed estenuante trattativa con il Trabzonspor che portò nelle casse del club turco la bellezza di 26 milioni di euro più 4 di bonus. Antonio Conte di lui aveva detto ‘è il giocatore più interessante tra quelli che ho visto al Mondiale’ e Paolo Vanoli, tanto per aumentarne l’hype attorno, lo ha più volte paragonato ad un piccolo N’Golo Kanté. Eppure l’avventura di Christ Inao Oulai alla Fiorentina fin qui è stata assolutamente impalpabile. Sei presenze stagionali, appena tre da titolare (di cui una in Coppa Italia), da quando è arrivato Vanoli il suo impiego è ulteriormente diminuito visto che nelle ultime 5 di campionato, 4 le ha passate per 90’ in panchina.

Futuro ancora a Firenze

n uno scenario del genere, era inevitabile che iniziassero a circolare le prime indiscrezioni sul suo futuro, con il nome di Oulai accostato al Galatasaray in vista del mercato invernale di riparazione. Ciò nonostante, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l’ipotesi di un addio dell’ivoriano non sarebbe attualmente contemplata. Nonostante lo spazio fin qui limitato, Oulai è soddisfatto del proprio percorso in viola, una fiducia che, a quanto pare, è reciproca. Per questo motivo, al momento, il suo futuro resta saldamente legato alla Fiorentina. L’aspettativa, naturalmente, è che, superata questa prima fase di necessario ambientamento, il centrocampista possa trovare progressivamente maggiore continuità, ritagliandosi un ruolo sempre più centrale nella rosa.

Contro l’Atalanta torna titolare?

Già dalla sfida di questa sera (ore 20:45) al Franchi contro l’Atalanta potrebbe arrivare l’occasione giusta per rivedere Oulai in campo. Dopo le due panchine consecutive contro Como e Inter, Vanoli potrebbe infatti prendere in considerazione l’ivoriano per la gara contro la Dea, valutandolo in due possibili soluzioni tattiche: da mezzala al posto di Brescianini oppure al fianco di Fagioli, concedendo un turno di riposo a Ndour. Una chance importante per Oulai, che potrebbe così tornare a mettere minuti nelle gambe e iniziare a ritagliarsi uno spazio più significativo nelle rotazioni viola.