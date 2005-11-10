Oulai fatica a inserirsi, ci pensa il Galatasaray. La Fiorentina però non valuta la cessione

Tra i giocatori che stanno faticando a lasciare un segno nella Fiorentina c'è Christ Inao Oulai, il giovane centrocampista classe 2006 preso in estate per una cifra considerevole, visto che sono serviti 26 milioni di euro più bonus per convincere i turchi del Trabzonspor a privarsene dopo un solo anno.

Lo rivogliono in Turchia

L'ambientamento a Firenze dell'ivoriano non sta andando secondo previsioni, tanto che secondo qualcuno il suo prossimo futuro potrebbe riportarlo di nuovo in Turchia. Da tempo si mormora di un deciso interessamento da parte del Galatasaray, club che lo ha visto in azione nello scorso campionato e che vorrebbe averlo come rinforzo per il proprio reparto di centrocampo.

Idee chiare al Viola Park

La prospettiva della Fiorentina è però differente e, almeno per il mercato di gennaio, non ha in previsione una partenza di Oulai. Nonostante le difficoltà e gli interessi illustri, insomma, al Viola Park sembrano avere le idee chiare.