Over 30 in scadenza, Cuesta dribbla le domande: "Sono giocatori del Parma fino a giugno"

La politica societaria del Parma è abbastanza evidente e basta vedere come gli over 30 siano tutti in scadenza di contratto per rendersi conto che il club vuole puntare sui giovani. Del tema relativo ai più esperti in termini di età ne ha parlato il tecnico Carlos Cuesta: "Sono giocatori nostri fino al 30 giugno, dunque il loro contributo sarà lo stesso. Sono giocatori importantissimi e dovranno continuare a esserlo. Siamo allineati con la società".

Abbiamo visto giocare spesso Benedyczak. Sembra poter duettare bene con Pellegrino.

"Ci dà molto, non solo da un punto di vista della presenza fisica, ma anche per questioni tecnico-tattiche ed emotive anche. La sua volontà di dare tutto per la squadra è sempre lì, anche a livello di cambio ruolo nelle varie zone dell'attacco. Ha la versatilità. Ha una grandissima qualità per attaccare gli spazi, per vincere duelli e anche per fare gol. Ha l'istinto, ha il tiro, ha il colpo di testa, ha tante qualità da sfruttare di più e vogliamo aiutarlo al massimo perché possa farlo".

Bernabe viene spesso ingabbiato dagli avversari. State studiando qualche mossa?

"È successo anche in altre partite, anche con la Fiorentina nell'occasione del gol è stato fondamentale. Puó giocare in posizione avanzata o in fase di costruzione. Ci sta dando molto e può darci di più. Si parla poco delle cose che stiamo facendo meglio e che ci stanno portando buoni risultati. Dobbiamo fare di più sicuramente e ci stiamo lavorando".

