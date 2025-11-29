Papu Gomez: "A Padova per rinascere. Ho 37 anni, ma il mio livello è ancora alto"

Alejandro Gomez torna a parlare. Il 'Papu' ha rilasciato un'intervista a Sportweek, nel corso della quale si è soffermato anche sui motivi che l'hanno spinto a scegliere il Padova: "Per rinascere. È una scelta di vita, non mi interessavano i soldi. Al direttore Mirabelli ho detto: “Guarda, io voglio solo giocare e sentirmi importante”. Non sono qui per fare passeggiate".

Avevi avuto altre offerte?

"Dall’Arabia e dall’Argentina, ma io volevo giocare a un certo livello. Dalla Serie A invece nulla".



Come sta il Papu calciatore?

"Non voglio fare il fenomeno, ma il livello è alto. Sono il Papu di sempre, anche a 37 anni e con qualche acciacco".

E il Papu uomo?

"Sta bene anche lui. A causa della squalifica ho passato un periodo brutto, mi sono trovato catapultato in una vita diversa da quella che avevo sempre vissuto. Ho imparato a non spendere energie in cose che non potevo controllare. È servita tanta pazienza, sono stati due anni lunghi".



Come ne sei uscito?

"Mi sono fatto aiutare da uno psicologo. Avevo troppo tempo libero, non ero abituato. Prima c’era la routine: allenamenti, partite, ritiri. E poi, da un giorno all’altro, mi sono ritrovato ad avere 35 anni, portare i bimbi a scuola e non sapere cosa fare. Ho iniziato col padel, poi ho esagerato, mi mettevo anche tre partite di fila. Non era sano. Lo facevo per non pensare, volevo scappare dai miei tormenti".