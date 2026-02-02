Cinque rigori parati su 7, Safonov si sta prendendo il PSG. Per Chevalier si fa dura

Luis Enrique ha cambiato registro. L'allenatore del Paris Saint-Germain si è lasciato andare a elogi senza freni in conferenza stampa dopo il successo per 2-1 sul campo dello Strasburgo. Al centro delle sue parole, ancora una volta, Matvey Safonov, protagonista assoluto della serata alla Meinau.

Il tecnico spagnolo non ha usato mezzi termini nel descrivere il valore del portiere russo: "Credo sia il miglior estremo difensore che abbia mai allenato nella mia carriera quando si tratta di parare i rigori. E di portieri ne ho avuti tanti. Ha una capacità straordinaria di intuire il lato scelto dal tiratore". Un’investitura pesante, soprattutto se si considera il livello dei giocatori passati sotto la guida dell’ex allenatore del Barcellona (solo un anno fa Gianluigi Donnarumma risultava decisivo in Champions ai rigori contro il Liverpool, ndr). Parole che, inevitabilmente, accendono il dibattito interno sulla gerarchia tra i pali, con Lucas Chevalier che vede ora la concorrenza farsi ancora più serrata.

I numeri, del resto, parlano chiaro. Il russo ha nuovamente fatto la differenza neutralizzando il calcio di rigore di Joaquin Panichelli, confermando quello che sta diventando un marchio di fabbrica. In questa stagione il portiere del PSG ha già respinto cinque penalty su sette affrontati: soltanto Nicolás de la Cruz e Jorginho sono riusciti a batterlo dagli undici metri. Secondo i dati Opta, nessun altro portiere nei cinque principali campionati europei può vantare una percentuale simile. A titolo di confronto, Lucas Chevalier si è fermato a tre rigori parati su sette. Una statistica che pesa, e non poco, nel duello per il ruolo di numero uno a Parigi. Safonov, partita dopo partita, sta trasformando la fiducia di Luis Enrique in certezze.