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Parma, Cherubini sul mercato: "Felici dell'organico, ma essere andati in più direzioni non ha aiutato"

Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 12:25Serie A
27.10.2026 12:25Serie A
Fonti preferite
L'ad crociato ha parlato in conferenza stampa del mercato
FotoTUTTOmercatoWEB

L'ad del Parma Federico Cherubini, oggi intervenuto in conferenza stampa da Collecchio, ha fatto un bilancio su questa prima parte di stagione e sul mercato fatto: "Sono passati tre mesi ed è bene attendere, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Siamo consapevoli che alcune valutazioni fatte in estate che potessimo cambiare modulo... c'è stato un momento in cui si è andati in più direzioni e non in una in maniera chiara. Questo può aver determinato criticità nelle valutazioni su alcuni giocatori. Ma siamo soddisfatti dell'organico a disposizione e la discussione sul modulo rimane che il mister può fare tante scelte diverse. Per le caratteristiche che abbiamo possiamo giocare in moduli diversi".

Siete abituati a lavorare sotto pressione. Domani ce ne sarà. Cosa si aspetta da chi scenderà in campo?
"Siamo temprati ad affrontare le difficoltà, anche in maniera positiva. Sappiamo della difficoltà della partita di domani. Non è una gara decisiva, ma ha grande importanza. Si deve cogliere quei momenti positivi che ci sono stati nelle ultime partite, al netto dei risultati positivi. Vorremmo ripartire prendendo il meglio di ognuna e sperando che la squadra le porti in campo. Sicuramente servirà lavorare sull'approccio: contro la Lazio il primo tempo è stato fatto bene, ma la ripresa no. Credo sia un aspetto psicologico".

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