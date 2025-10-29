Live TMW Parma, Cuesta: "Abbiamo dato tutto, non ho rimpianti"

Il Parma deve arrendersi alla Roma: i gol di Mario Hermoso e Artem Dovbyk fanno impazzire lo Stadio Olimpico e condannano i ducali alla sconfitta. Carlos Cuesta, in questi minuti è atteso nella sala stampa dello stadio per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

20.30 - A breve la conferenza stampa di Cuesta.

21.00 - Inizia la conferenza stampa.

Differenze tra Premier e Serie A?

"La tattica c'è ovunque, non so fare paragoni. Le dinamiche sono diverse, ma non so altro: in Premier c'è più transizione, dinamismo rispetto all'Italia".

Qualche rimpianto? Ha parlato con Gasperini?

"Sì, trenta secondi. Abbiamo dato tutto, non ho rimpianti: ci abbiamo provato fino alla fine. Analizzeremo quanto fatto per consolidare le note positive e migliorare in vista del Bologna per fare il risultato che tutti noi speriamo".

La difesa a quattro?

"Fino ad adesso stiamo facendo entrambe: a 5 eravamo soldi, lo vogliamo consolidare e migliorare anche ora a quattro. Vogliamo migliorare per creare di più e concretizzare".

La Roma ha fatto tanta pressione, perché? Il gol come lo spiega?

"Loro hanno cambiato subito un uomo, noi abbiamo faticato di più: spesso non siamo usciti dalla nostra metà campo. Poi, credo che ci abbiamo provato fino all'ultimo, non siamo riusciti a fare un altro gol. Adesso, dobbiamo analizzare quanto fatto e pensare al Bologna".

Dove metti la Roma in una potenziale griglia del campionato?

"Una squadra forte, le dinamiche sono particolare: il risultato è influenzato da episodi e non so dire se vincerà. Loro sono super organizzati, con identità e completezza: si vede la mano di Gasperini. Hanno tanta qualità, sarà una squadra super competitiva".

21.17 - Termina la conferenza.