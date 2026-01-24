Live TMW Parma, Cuesta: "Ci sono stati piccoli fastidi in settimana"

In occasione della 22° giornata del campionato di Serie A il Parma è atteso da una trasferta ostica sulla carta: i crociati saranno infatti di scena sul prato della New Balance Arena per sfidare l'Atalanta. I gialloblu sono reduci da due pareggi per 0-0, molto diversi l'uno dall'altro ma comunque importanti ai fini della classifica. Non è però questo il momento di rallentare, come sa bene il tecnico crociato Carlos Cuesta, che tra pochi minuti presenterà la sfida direttamente dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Ore 13.03 - Inizia la conferenza.

Come sta la squadra? Novità dall'infermeria?

"La squadra è con tanta volontà di fare punti e fare una buona prestazione. La nostra ossessione è fare tutto ciò che possiamo per portare punti a casa. Ci sono stati piccoli fastidi durante la settimana, dobbiamo ancora valutare. Ma siamo concentrati su domani".

Come va affrontata l'Atalanta?

"Una squadra forte e aggressiva con un'identità chiara. Giocano in Champions, sappiamo il livello. Vogliamo fare la nostra partita".

È finito un tour de force. Un bilancio? Soddisfatto?

"Siamo stati sempre competitivi, sempre in partita, facendo punti tranne con l'Inter. Adesso non vogliamo fare valutazioni ma concentrarci su ciò che arriva. Una partita veramente importante e difficile. Dobbiamo fare il massimo, quello non cambia, cerchiamo sempre i tre punti".

Ha espresso desideri sul mercato?

"Con la società siamo allineati sui movimenti di mercato. Farei anche le mie parole per quelli che non ci sono più, come Guaita, che ha dato un contributo importante, come Begic, Hernani, Lovik, che hanno contribuito molto affinché il gruppo fosse sano, una grande squadra che si aiuta costantemente, sempre provando a fare il massimo e creando valori che si creano in campo".

Mancherà qualcuno in particolare?

"Vediamo domani".

Cosa serve dal mercato?

"Serve lavorare meglio, provare a dare tutto ciò che abbiamo dentro per fare meglio. Il mio focus è sempre lo stesso: aiutare i ragazzi affinché possano esprimere il loro potenziale. E provare a essere sempre al loro fianco per aiutarli".

In che ruolo si sente scoperto?

"Ci sentiamo coperti".

Come regge i commenti e le critiche?

"Ho tanto lavoro che mi consente di concentrarmi su ciò che voglio fare e non sulle opinioni degli altri. Ho la possibilità di lavorare con grandi persone. Mi concentro sempre sul fare il massimo".

Quanto sono importanti gli angoli? C'è qualcosa dell'Arsenal?

"No, i giocatori sono diversi così come i mezzi per sfruttare le diverse situazioni di gioco".

Cosa farà per contrastare la fisicità dell'Atalanta? Un centrocampo più muscolare magari?

"È una possibilità".

Quanto manca per rivedere l'Ondrejka migliore?

"I giudizi nel calcio sono molto particolari e soggettivi.".