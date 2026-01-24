Juventus, Comolli punta un suo pupillo a parametro zero: obiettivo Celik per l'estate

La Juventus ha messo nel mirino Zeki Celik. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale i bianconeri starebbero monitorando il difensore/laterale in scadenza di contratto con la Roma. Pallino di Comolli fin dai tempi del Lille, il turco può rappresentare un'occasione di mercato a parametro zero, anche se il preferito sulla corsia di destra resta il solito Brooke Norton-Cuffy, per il quale però il Genoa spara alto e vuole 20 milioni di euro. Decisamente troppi per la Vecchia Signora, che vorrebbe provare a inserire nell'operazione la carta Jonas Rouhi.

Intanto è (quasi) fatta per l'attaccante

Youssef En-Nesyri si avvicina sempre di più alla Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il marocchino ha avuto un colloquio questa mattina con il Fenerbahce per definire il suo addio e il trasferimento alla Juve, e nelle prossime arriverà la definitiva fumata bianca per l'arrivo dell'attaccante alla corte di Luciano Spalletti.

L’accordo con tra la Juventus e il Fenerbahce è stato trovato da tempo, con il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini in missione a Istanbul per chiudere l’operazione. La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto: 3 milioni iniziali più 17 per l’eventuale acquisto a titolo definitivo, oltre al pagamento dell’ingaggio fino al termine della stagione.