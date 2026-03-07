Fiorentina-Parma, i convocati di Cuesta: torna Ndiaye. Out lo squalificato Valenti
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina di domani, ha diramato la lista dei convocati. Ritorna Ndiaye e sono presenti anche i due Primavera Conde e Mena Martinez, come detto dall'allenatore dei ducali in conferenza stampa. Assente invece lo squalificato Velenti.
L'elenco completo.
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Carboni, Circati, Conde, Delprato, Mena Martinez, Ndiaye, Troilo, Valeri.
Centrocampisti: Cremaschi, Estevez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordonez, Sorensen.
Attaccanti: Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"