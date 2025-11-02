Parma, Cuesta ne convoca 26 per il derby emiliano con il Bologna: c'è un assenza
TUTTO mercato WEB
Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 26 calciatori per il match Parma-Bologna, in programma domenica 2 novembre alle ore 18:00 allo Stadio 'Tardini' e valido per la decima giornata di Serie A. Il tecnico spagnolo recupera Mandela Keita ma perde Pontus Almqvist. Questa la lista dei convocati:
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Løvik, Ndiaye, Trabucchi, Troilo, Valenti.
Centrocampisti: Begić, Bernabé, Cremaschi, Estévez, Hernani Jr, Keita, Ordoñez, Plicco, Sørensen.
Attaccanti: Benedyczak, Cardinali, Ciardi, Cutrone, Djurić, Pellegrino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile