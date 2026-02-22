Parma, Delprato: "Milan forte, in forma e al completo. Ma c'è più fiducia dopo le ultime vittorie"
Enrico Delprato, difensore e capitano del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport appena prima della partita sul campo del Milan, che inizia alle ore 18:00 ed è valevole per la 26^ giornata di Serie A: "Vogliamo fare una bella partita e dare il massimo per fare punti. Come partita è veramente difficile, il Milan è forte, in forma e al completo".
Vi sentite più consapevoli del vostro valore?
"Sicuramente le ultime due vittorie hanno dato fiducia al gruppo. Cerchiamo continuità, anche se oggi non sarà facile".
