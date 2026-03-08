Fiorentina a caccia di puntI con il Parma. Il Corriere Fiorentino annuncia: "Kean verso il forfait"
Gara da non poter sbagliare, quella in programma oggi pomeriggio per la Fiorentina. A partire dalle ore 15:00 il Franchi sarà teatro del delicatissimo scontro salvezza contro il Parma, valido per la 28^ giornata di Serie A. I viola vanno a caccia di tre punti fondamentali, visto anche il match tra Lecce e Cremonese che si giocherà poco prima.
Vanoli recupera Dodo in difesa ma perde Parisi, squalificato e sostituito da Gosens, ma il vero punto interrogativo continua ad essere su Moise Kean. Il centravanti viola ha accusato dei problemi alla solita caviglia che da mesi lo tormenta nel finale della gara in Friuli e per questo la sua presenza dal primo minuto questo pomeriggio resta in dubbio. In caso di forfait pronto a sostituirlo Roberto Piccoli, supportato da Gudmundsson e Harrison.
