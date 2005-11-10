Parma, Gilardino: "Questa sera passi avanti. I rigori si fanno e si sbagliano"

Ore 20.35 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del tecnico crociato Alberto Gilardino al termine di Parma-Udinese, gara valevole per la 9° giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWEB.com.

Ore 20.46 - Inizia la conferenza.

Stasera passi in avanti, primo clean sheet, peccato per il rigore.

"Sono contento per come ha tenuto il campo la squadra, i difensori hanno fatto una gara da giocatori veri. Siamo stati bravi. Qualche scelta e qualche ultimo passaggio sbagliato di troppo nel primo tempo e qualche palla persa che ha fatto andare in transizione l'Udinese. Peccato per il rigore, ma ci prendiamo il punto e ripartiamo con energia positiva".

Ha detto qualcosa a Bernabé?

"Il cambio era preventivato, il rigore non ha influito. I tre rigoristi sono Berna, Valeri e Sierro, ma spero ci saranno altri episiodi che potremo realizzare".

Un commento sul cambio del portiere e sul non gioco dal basso. Sarà confermato? Su Touré?

"Sono strategie, come uno vuole affrontare i momenti della partita. Daffara era alla prima partita e volevo dare sicurezza alla squadra. Siamo andati lunghi sulle seconde palle, dove alcune volte le abbiamo vinte altre volte no. Su Touré: l'ambiente vorrebbe un giocatore più concreto, ma dà talmente tanto per la squadra in termini di atteggiamento e corsa che è amato da tutto il gruppo, questo si percepisce negli allenamenti. È un punto di riferimento importante, se si sblocca possono nascere altri commenti e situazioni. Per la mole di lavoro che fa, pur con qualche imperfezione di troppo... ci stiamo lavorando con video e in campo. Mi auguro si possa sbloccare al più presto".

Tutto l'attacco ha funzionato male, anche Romero. Quando la squadra pensa a non prendere gol, si perdono certe potenzialità.

"Tutte le squadre si difendono e anche gli attaccanti devono difendere. C'è stata un po' di imperfezione nella metà campo avversaria, soprattutto a livello tecnico e di gestione della palla, ci lavoriamo tutti i giorni. Abbiamo finito con tanti giocatori offensivi... la ricerca di produrre qualcosa c'è, c'era la volontà da parte di tutti. Non abbiamo creato quanto nelle partite passate".

La mancata espulsione di Zaniolo?

"Non so dare un giudizio, non l'ho rivista".

Come giudica l'aspetto psicologico? La palla sembra scottare. Anche il non fare gol.

"Non deve pesarci, non deve diventare un incubo. Siamo coscienti del momento e del campionato che ci aspetta. Saremo dentro le difficoltà per tanto tempo. Questo punto ci dà spirito e positività, incontriamo due squadre forti. Siamo pronti a battagliare, la squadra è viva e ha voglia di stare dentro questo campionato con attributi".

L'approccio ai due tempi: come avete lavorato?

"L'interpretazione della gara è stata buona. Non era semplice dopo tre sconfitte. Per questo dico che i ragazzi sono stati bravi, merito loro per l'approccio iniziale e per come hanno proseguito. Pur avendo sbagliato il rigore sono stati bravi a rimanere in partita. Grazie anche a una parata di Daffara. Ripartiamo con fiducia".