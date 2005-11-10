Parma, Gilardino: "Oggi dobbiamo raccogliere qualcosa di importante"

Il mister crociato Alberto Gilardino ha parlato a DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita tra Parma e Udinese al Tardini: "Con il direttore e tutta la società siamo allineati. Non siamo contenti dei risultati ottenuti fino a oggi, anche se qualcosa di positivo si è visto, ma oggi dobbiamo raccogliere qualcosa di importante per la squadra e per i ragazzi".