Parma, Gilardino: "Oggi dobbiamo raccogliere qualcosa di importante"
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Francesco Servino
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Oggi alle 18:04Serie A
autore Francesco Servino
28.10.2026 18:04Serie A
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Il mister crociato Alberto Gilardino ha parlato a DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita tra Parma e Udinese al Tardini: "Con il direttore e tutta la società siamo allineati. Non siamo contenti dei risultati ottenuti fino a oggi, anche se qualcosa di positivo si è visto, ma oggi dobbiamo raccogliere qualcosa di importante per la squadra e per i ragazzi".
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