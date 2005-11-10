Parma, Nicolussi Caviglia: "Bella sfida con la Roma. Gilardino? Ha la sua impronta"
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Luca Bargellini
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Oggi alle 15:53Serie A
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19.11.2026 15:53Serie A
Il centrocampista dei ducali analizza la sfida di campionato contro la Roma del prossimo weekend
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Ospite dei microfoni di SkySport, Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazoni prima della sfida di campionato contro la Roma:
"Tutti conosciamo le qualità delle squadre di Gasperini. Sono avanti nel percorso perché sono mesi che giocano insieme. Vogliamo competere. Sarà una gara bella e non vediamo l'ora di scendere in campo".
L'ex giocatore della Juventus ha, poi, parlato di Alberto Gilardino: "Tutti gli allenatori hanno la propria impronta. Ci siamo allenati bene e abbiamo lavorato anche in base alle caratteristiche dell'avversario".
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