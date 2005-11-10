Ospite dei microfoni di SkySport, Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazoni prima della sfida di campionato contro la Roma:

"Tutti conosciamo le qualità delle squadre di Gasperini. Sono avanti nel percorso perché sono mesi che giocano insieme. Vogliamo competere. Sarà una gara bella e non vediamo l'ora di scendere in campo".

L'ex giocatore della Juventus ha, poi, parlato di Alberto Gilardino: "Tutti gli allenatori hanno la propria impronta. Ci siamo allenati bene e abbiamo lavorato anche in base alle caratteristiche dell'avversario".