Alla vigilia del match di campionato contro il Cesena, Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia:

Si riparte da una partita molto impegnativa contro il Cesena, una squadra solida e con un attaccante che sta attraversando un ottimo momento. Come sono state queste settimane di lavoro, più brevi rispetto alla precedente sosta?

"La sosta precedente è stata un po' anomala. I giocatori che sono rimasti qui con me al centro sportivo hanno lavorato forte. Affrontiamo una formazione tosta, che ha grande equilibrio e ha perso una sola partita nelle dieci disputate, escludendo quella contro il Modena, nella quale ha giocato quasi tutta la gara in inferiorità numerica. È una squadra difficile da affrontare e questo è anche un grande merito del suo allenatore".

Il Verona è arrivato alla sosta dopo un periodo in cui ha trovato maggiore continuità nei risultati, conquistando punti importanti per la risalita e mostrando un'identità sempre più delineata. Da dove ripartite? Considerando anche i tanti impegni ravvicinati, possiamo aspettarci scelte diverse nella gestione della squadra?

"Stiamo lavorando forte alla ricerca della continuità e di un'identità precisa. La squadra è dedita al lavoro, attenta e ha grande voglia di trovare questa strada. Per quanto riguarda le scelte, Mosquera e Livramento rientreranno stasera, mentre Edmundsson è arrivato ieri e ha lavorato una quindicina di minuti con noi. Sono valutazioni che farò insieme ai giocatori. Mulattieri, invece, partirà titolare. Abbiamo tante partite ravvicinate, quindi chi non partirà dall'inizio potrà entrare e chi non verrà utilizzato domani avrà un'opportunità nella gara successiva".

Più in generale, qual è la situazione dell'infermeria?

"Stiamo valutando se far disputare a Cerbone un tempo con la Primavera già domenica, perché ha bisogno di ritrovare la condizione. Su Serdar farò alcune valutazioni, ma sta meglio. Il primo problema riguarda la tenuta sulla durata della partita: sarebbe già importante riuscire a riportarlo con noi. Bradaric è rientrato, anche se svolge ancora allenamenti parziali. Gli risparmiamo alcuni lavori di carico, ma sta molto meglio. Per De Battisti, invece, dovremo aspettare ancora qualche settimana".

Quella su Mulattieri è una bella investitura per un giocatore che, dopo l'esplosione di Mosquera, ha trovato meno spazio. Come ha vissuto questo periodo e cosa si aspetta da lui?

"Mulattieri è un ragazzo sensibile e molto intelligente. Ha capito benissimo la situazione e l'ha gestita con la consapevolezza che deve avere un attaccante. Credo che sia stato contento anche lui dell'esplosione di un compagno. Non voglio nemmeno parlare di penalizzazione, perché, come vi ho già detto, nella mia carriera ho spesso ottenuto le più grandi soddisfazioni da giocatori che inizialmente avevano trovato meno spazio, ma che nei momenti fondamentali mi hanno dato una grandissima mano, contribuendo al raggiungimento di un obiettivo importante. Non mollo mai nessuno, a meno che non sia il giocatore stesso a voler uscire. Samuele è uno di questi ragazzi e domani avrà un'opportunità, che dovrà vivere con grande determinazione e mettendo in campo le sue caratteristiche. Dovrà aggiungere anche un po' di furia agonistica: è un aspetto sul quale stiamo lavorando insieme".

Mister, facendo un primo bilancio, è soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento? Quali difficoltà ha incontrato e quali aspetti, invece, sono andati meglio?

"Ero assolutamente consapevole che ci sarebbero state delle difficoltà. Una retrocessione lascia inevitabilmente delle scorie, anche considerando che il girone di ritorno della scorsa stagione è stato particolarmente pesante, con appena otto punti conquistati. Tutto questo inevitabilmente coinvolge l'ambiente, la società e i calciatori. Ho sempre pensato, però, che il lavoro, la dedizione e la convinzione in quello che si fa possano aiutare a superare le difficoltà, anche quelle che eventualmente incontreremo ancora. Mi piace pensare che sia proprio attraverso il lavoro che si riesca a trovare la strada. La squadra sta lavorando, come ho sempre detto fin dall'inizio: è attenta, propositiva e ricettiva rispetto alle nostre proposte. Questo mi dà convinzione, così come la dà a tutto lo staff, e ci stimola a impegnarci ancora di più per raggiungere quello che vogliamo e disputare un campionato importante".

Dal punto di vista tattico, può spiegarci perché Mosquera e Mulattieri non possono giocare insieme?

"A Castellammare abbiamo giocato con il 4-2-3-1, che diventava quasi un 4-4-2 perché avevamo due punte. Credo che nel calcio ci sia stata un'evoluzione: i giocatori che lavorano nelle zone di mezzo sono quelli che creano maggiori difficoltà agli avversari. Avere un attaccante alto, che rappresenta un riferimento per i difensori, non sempre porta dei vantaggi. Non escludo comunque nessuna soluzione. Per me è importante che i giocatori vadano forte. Chi sta bene e si allena meglio deve avere la possibilità di giocare. Parto sempre da chi ha fatto la settimana migliore, senza guardare nomi, cognomi o ruoli. Questo alza il livello, perché i ragazzi capiscono quanto sia importante allenarsi forte. Poi facciamo le nostre scelte iniziali, ma voglio ricordare ancora una volta che, con i cinque cambi, attraverso i quali si può modificare il 50% della squadra, chi entra è fondamentale. I giocatori che subentrano possono essere determinanti e fare la differenza".

Suslov sembra ancora alla ricerca della condizione migliore. Si tratta esclusivamente di una questione fisica o c'è anche un aspetto mentale?

"Anche se alla vigilia di una partita preferirei parlare dei giocatori che sono disponibili e non di quelli che ancora non lo sono, Tomas sta lavorando. Sapete che è andato in Nazionale, poi è rientrato perché non era pronto come pensavamo. Adesso dipende da lui, non da me. Sono l'allenatore che probabilmente gli ha fatto vivere il suo miglior periodo, anche dal punto di vista dei numeri. Quindi non è un problema che riguarda me, ma lui: deve ritrovare la giusta centratura. Se è un giocatore centrato, può fare bene a Verona e non soltanto qui. È qualcosa che devo vedere sul campo, perché le chiacchiere stanno a zero e con i buoni propositi non si ottiene nulla. Nel calcio conta il campo: bisogna andare forte e allenarsi forte. Noi, la società e probabilmente anche lui stesso lo aspettiamo proprio lì".

La Serie B continua a essere un campionato molto equilibrato: bastano due vittorie per ritrovarsi nelle zone alte della classifica e due sconfitte per avvicinarsi alla zona play-out. Che cosa si aspetta dalle prossime tre partite, considerando che il Verona affronterà avversari impegnativi, ma contro i quali può giocarsela?

"Per me non ci sono partite alla portata. Questa gara dobbiamo affrontarla come se non ci fosse un domani, perché è complicata, come lo sono tutte. Dipende molto da noi: non dobbiamo sbagliare la prestazione. Sappiamo che di fronte avremo una squadra che ci metterà in difficoltà, ma in questo momento dobbiamo pensare partita dopo partita e punto dopo punto. È su questo che siamo concentrati. Dobbiamo giocare, ma soprattutto giocare per il risultato: questo è fondamentale".

Tra i giocatori che sono rimasti a disposizione durante la sosta c'è anche Le Borgne. Lo vede maggiormente in mezzo al campo oppure, per le sue caratteristiche, potrebbe essere impiegato anche in una posizione più avanzata?

"È un giocatore molto mobile e dotato di grande qualità. Spesso, proprio per questa mobilità, è alla costante ricerca del pallone. Stiamo lavorando molto con lui per dargli maggiore centratura. Ha disputato un inizio di campionato che ci aspettavamo potesse essere positivo, ma non a questi livelli. Adesso arriva la parte più difficile, che è quella di mantenersi su questi livelli. Entrano in gioco tanti aspetti, dalla condizione fisica a quella mentale, perché è un ragazzo molto giovane. Lo stiamo aiutando ad alzare ulteriormente il livello, perché lo può fare".

Sezonienko è un altro giocatore che sta trovando spazio e che, pur non essendo magari appariscente, si sta rivelando molto utile alla squadra.

"Sezonienko è un ragazzo che ha avuto grandi difficoltà iniziali, anche perché non parlava bene l'inglese. Però ha la luce negli occhi: sta crescendo tanto grazie a una volontà e a una disponibilità incredibili. Si sta adattando anche a un ruolo diverso, perché in Polonia giocava prevalentemente da prima punta, qualche volta da seconda punta e occasionalmente sull'esterno. Quello è un calcio un po' più semplice da affrontare e noi stiamo lavorando molto con lui, perché ha delle qualità. Innanzitutto, ha una partecipazione alla partita rara e cerchiamo di aggiungere al suo repertorio anche quelle giocate che possono rendere determinante un attaccante o un esterno. Stiamo lavorando molto su di lui e siamo contenti".

Un altro giocatore che è cresciuto tantissimo è Bernede. Volevo chiederle se durante l'estate avesse mai pensato di lasciare Verona. Come lo sta vedendo?

"No, Antoine non ha mai pensato di andare via. È sempre stato contento e non ho mai avuto questa percezione. È un giocatore con potenzialità pazzesche, che probabilmente non conosce nemmeno lui. Stiamo facendo un bel percorso insieme e credo che possa fare qualcosa di importante".

Chi giocherà in porta tra Perilli e Leali?

"Vi ho già detto che non vorrei tornare ogni volta su questo argomento. Abbiamo intrapreso un percorso con Leali, e Perilli sta facendo bene: in questo momento sarà riconfermato. Non voglio creare un dualismo, perché non mi piacciono le situazioni di questo tipo tra i portieri. Sono due ragazzi che si stanno allenando forte, con due preparatori molto bravi. In questo momento è giusto confermare Simone, perché ha fatto bene, ma voglio anche riconoscere la crescita di Leali che stiamo vedendo, siamo contenti del percorso che sta facendo".