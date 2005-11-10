Il centrocampista del Venezia, Matteo Dagasso, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida in programma contro la Juventus, a Torino. Reduce dalla chiamata con l'Under 21 di Baldini, il classe 2004 ora punta a trovare spazio anche a livello di club. Ecco di seguito le sue dichiarazioni.

L'ottimo rendimento in Under 21 ti daranno più voglia e determinazione nel chiedere più spazio al Venezia dove non ne hai trovato quanto in Nazionale?

"Sono molto contento di come sia andato questo raduno in Nazionale, mi dà fiducia. Anche per motivi fisici ho trovato poco spazio, mi serviva. La cosa più importante ora è che mi sia ripreso da questo mezzo infortunio che ho avuto. Posso allenarmi bene, se il mister mi darà spazio sarò ancora più contento, sono pronto".

Se il mister ti darà spazio... ma in che ruolo? Con Stroppa eri playmaker, Nicola forse ti vede più mezzala...

"Io ho voglia di giocare. Che sia da play o da mezzala è indifferente. Forse mi piace un po' di più fare la mezzala, ma per me è uguale".

Come ti trovi con Nicola? Cosa ti chiede e in cosa vedi cambiata la squadra?

"Mi trovo molto bene con il mister. Da mezzala mi chiede di buttarmi nello spazio, un po' le richieste che ho anche in Nazionale e mi trovo bene da questo punto di vista. Come squadra ci siamo adattati bene a questo cambio. Stiamo lavorando forte, l'unica cosa importante da fare".

Ora la Juve: cosa serve per fare punti a Torino?

"Una partita bellissima. Per fare punti dobbiamo fare quello che sappiamo fare, stiamo preparando la partita e cercheremo di applicare al meglio i concetti che ci chiede il mister".

L'infortunio arrivato dopo il Lecce ti ha condizionato? Cosa è successo?

"Ho avuto un problemino prima del Lecce, in Coppa Italia, contro il Modena, per il quale sono stato fermo 4-5 giorni. Poi ho giocato contro Lecce e Udinese e ho avuto questo problemino al flessore che mi ha tenuto fermo un mese abbondante. Ora mi sento bene ed è quello l'importante".

Nicola ti ha elogiato. Cosa ti chiede nello specifico e cosa è cambiato rispetto a Stroppa?

"Come dicevo mi chiede di inserirmi, come alle altre mezzali. Sulle differenze: con mister Stroppa c'era più un gioco di palleggio, con mister Nicola invece un gioco un po' più verticale".

Che consigli vi danno giocatori come Juan Jesus, Busio e Kike Perez?

"Sono fondamentali sia per indirizzare noi giovani, hai citato Kike, Juan e Busio ma personalmente mi ha aiutato tanto anche Alfred (Duncan, n.d.r.). Sono fondamentali sia per i consigli in campo che fuori, per gestire certe situazioni".

Per quali caratteristiche dovrebbe puntare su di te il mister?

"Mi piace avere la palla fra i piedi, ma anche inserirmi e pressare. Queste sono le mie caratteristiche principali".

Hai giocato circa 110 minuti fino a qui. Al netto dell'infortunio e della concorrenza, ci sono altre motivazioni?

"Non lo so, non sono domande cui devo rispondere io, penso. Io mi sono allenato sempre bene quando sono stato disponibile, a centrocampo ci sono tanti giocatori forti, è una sana competizione e questo mi spinge a dare ancora di più, è un punto di forza per la squadra. Come dicevo per me l'importante era rimettermi a posto fisicamente e da circa un mese sto bene. Se il mister mi darà spazio sarò pronto".

Senti di dover ancora fare esperienza in Serie A?

"L'esperienza penso che si acquisisca soltanto giocando, per un ragazzo della mia età penso sia fondamentale. Ma io penso solo ad andare in campo e a dare il massimo, per il resto non dipende da me".

Come vedi il gruppo squadra del Venezia, sia a livello tecnico che umano?

"Per me siamo una squadra forte. All'inizio ci sono stati tanti nuovi acquisti, tanti nuovi, per il gruppo quindi ci è voluto un attimo per conoscerci meglio. Ora ci siamo e anche i risultati lo stanno dimostrando".