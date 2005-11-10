La notizia di queste ore è lo scatto del Frosinone per l'attaccante svedese Paulos Abraham. Classe 2002, genitori di origini eritree, è l'attuale capocannoniere dell'Allsvenskan con 17 reti nelle prime 28 giornate con la maglia dell'Hammarby. Nel club di Stoccolma che in queste settimane si sta giocando il titolo in un testa a testa col Sirius il calciatore 24enne è un centravanti, ma le sue caratteristiche e anche le sue precedenti avventure calcistiche dicono che Abraham è più una seconda punta che un nove. Che può giocare tranquillamente come ala. Qualità tecniche che spiegano perché la società ciociara è pronta a pagare la clausola risolutoria per portare il giocatore in Italia già a gennaio.

Il caso Kvernadze

Negli scorsi giorni proprio ai microfoni di TMW il direttore sportivo del Frosinone Renzo Castagnini s'è espresso così sul futuro di Giorgi Kvernadze: "Rinnovo? Con lui ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole ma sono fiducioso sul fatto che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top", le parole del dirigente del club ciociaro che in queste settimane sta provando in tutti i modi a rinnovare il contratto di un calciatore che ha una clausola che si attiverà in estate da 4 milioni di euro. Una clausola che - senza rinnovo - porterà inevitabilmente il Frosinone a valutare delle offerte già nel mese di gennaio.

Raimondo in prestito

Abraham in rosa già a gennaio è quindi da inquadrare anche nell'ottica di un Kvernadze che in caso di mancato accordo per la sottoscrizione di un nuovo contratto andrà via tra gennaio e giugno. Ma a rendere ancor più stringente la necessità di ampliare con metodo e programmazione il parco attaccanti anche la situazione di Antonio Raimondo, centravanti classe 2004 che a fine stagione - dopo un biennio da protagonista con la maglia dei canarini - lascerà definitivamente il Frosinone.