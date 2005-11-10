Il presidente della Lega B Paolo Bedin ha parlato nel corso dell'inaugurazione del campetto dei Giardini Buonvicini nel quartiere San Teodoro di Genova soffermandosi sull'importanza dei progetti sociali: “Questo è il settimo campo che inauguriamo ed è un esempio della progettualità che ci lega al nostro sponsor BKT. È un modo bellissimo di declinare una sponsorizzazione che va ad aiutare una comunità e riqualificare un campo di un quartiere di Genova. Il calcio lavora anche per il sociale, abbiamo la fortuna di avere una visibilità mediatica che, direi, ci impone di restituire qualcosa. Lo fanno le Leghe, la Federazione, i singoli club e anche i singoli sponsor come in questo caso. Penso sia importante valorizzare e dare visibilità a queste iniziative”.

Sulle elezioni federali

Avete ricevuto il programma dei candidati? E voi avete inviato il vostro documento?

“Abbiamo dichiarato nei nostri comunicati e abbiamo trattato l'argomento nelle ultime riunioni e assemblee. - spiega Bedin - La Lega mette al centro il metodo e questo ci ha portato alla lettura dei comunicati, all'aggiornamento del documento programmatico che avevamo deliberato in assemblea a giugno e che consegneremo ai due candidati nei prossimi giorni e non escludiamo un incontro con le società a breve”

Cos'è cambiato rispetto ai mesi scorsi rispetto alle elezioni federali?

“C'è stato un commissariamento della FIGC, c'è un secondo soggetto (Adriano Galliani NdR) che si propone candidato da due componenti e siamo nel processo di valutazione che, come ho spiegato, mette al centro il metodo e i contenuti. Non escludo un incontro coi due candidati in base poi al quale le società si esprimeranno e io come presidente recupererò gli orientamenti dei singoli per poi prendere una posizione unitaria o lasciare libertà alle società. Appoggio a Malagò? Questo dovrò chiederlo alle mie società che valuteranno i programmi".

Sul comunicato sui divieti di trasferta

“Si tratta di un tema d'attualità da qualche mese, di grande sensibilità per i club anche nei confronti della Lega B, c'è la volontà e l'auspicio che le partite siano più aperte possibile e le restrizioni il più limitate possibili nel rispetto delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Comprendiamo spesso le motivazioni che portano a certi provvedimenti, ma al tempo stesso l'auspicio è quello di vedere le partite con tutti i tifosi presenti, compresi quelli ospiti”.