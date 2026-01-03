Parma, Pellegrino: "I paragoni non mi piacciono, penso a fare il mio lavoro"

Mateo Pellegrino è intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine della gara pareggiata 1-1 tra Sassuolo e Parma con sua rete del pareggio. Queste le sue considerazioni: "Un pareggio giusto per me, entrambe le squadre hanno fatto bene il loro lavoro, è stata una partita equilibrata. Ritengo che nel finale noi abbiamo fatto un po' meglio ma è un pareggio che ci può stare".

Il gol di oggi è alla Martin Palermo più che alla Crespo:

"A me i paragoni non è che piacciano tanto, io provo a focalizzarmi su quello che devo fare ogni giorno, poi vedremo quello che posso diventare. Io rimango tranquillo, quei nomi che hai fatto son stati giocatori incredibili, io resto concentrato sul fare il mio lavoro ogni giorno".

Mandela Keita dovrà pagare la cena?

"Non lo so, non gli piace pagare ma deve (ride, ndr)".