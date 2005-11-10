Ore 20.15 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del ... crociato ... al termine di Parma-Roma, gara valevole per la 12° giornata di Serie A.

Ore 20.44 - Inizia la conferenza.

Non è semplice dopo un errore che ha condizionato la partita.

"Non so come spiegarlo, una giocata strana. Sono arrabbiato, per colpa mia abbiamo perso. Abbiamo fatto una grande partita prima del secondo gol. Chiedo scusa ai compagni e ai tifosi, mi sento male ma dobbiamo alzare la testa e pensare alla prossima partita".

Subito il secondo gol si è lanciato in attacco. Perché il Parma non è riuscito a reagire?

"Credo che dopo il secondo gol la squadra era stanca, non siamo riusciti a fare ciò che avevamo fatto nel primo tempo. Domani rivedremo la partita: ciò che abbiamo fatto bene e male. Dobbiamo fare di più, la stagione è lunga e dobbiamo essere tutti insieme".

Non deve chiedere scusa di niente, dopo gli errori si va avanti.

"Grazie per le tue parole. È una sensazione mia, sicuramente domani dovremo pensare al Frosinone per portare a casa dei punti".

Questo errore è figlio del fatto che sembra un po' dover essere il leader della squadra. Ne sente il peso?

"Può essere tutto: il viaggio, la settimana in Argentina... Per me è un errore che non può capitare. Mi piace essere un leader, lo devo essere meglio".