Ore 20.05 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del tecnico crociato Alberto Gilardino al termine di Parma-Roma, gara valevole per la 12° giornata di Serie A.

Ore 20.30 - Inizia la conferenza.

Peccato per l'errore di Troilo, che ha indirizzato la gara.

"Il risultato finale lascia l'amaro in bocca, anche dispiacere da parte di tutti, dei ragazzi in primis, li ho salutati a fine partita e il rumore della sconfitta è pesante, soprattutto quando prendi cinque gol. Mi sento di dirgli bravi per i 68 minuti da squadra forte per intensità, attenzione e approccio, anche per le situazioni create. Siamo andati a riprendere la partita, poi l'abbiamo compromessa con errori individuali, poi per il grande obiettivo che abbiamo a livello mentale non ci possiamo permettere di abbandonare la gara. Pur facendo errori, dobbiamo rimanere aggrappati alla partita, dobbiamo crescere e maturare, ma si è visto a fine partita come i tifosi hanno applaudito i ragazzi, hanno visto che hanno dato tutto. Starà a me andare a migliorare e allenare".

Quanto è preoccupato dagli ultimi venti minuti?

"La Roma ha vinto con merito e ha cambiato mettendo giocatori di qualità, lì è stata la chiave. È normale che noi dobbiamo reagire all'errore e non soccombere, nell'errore dobbiamo restare aggrappati alla gara. Non mi preoccupa perché devo guardare i primi 68 minuti e devo correggere gli ultimi venti. Devo portare a casa non solo errori ma anche tante cose buone".

La corsa salvezza si decide sugli episodi, come si allena questo?

"Mantenendo fiducia nei ragazzi e nella squadra. Non si deve essere felici dopo questa sconfitta ma ci deve accendere gli animi e pensare di reagire a questo momento all'interno della settimana, continuando a lavorare, come facciamo con entusiasmo. La base è mantenere la fiammella accesa e avere sempre stimolo alto di migliorarsi e andare a prenderci i punti ovunque, dobbiamo provare a farlo ovunque. Facendo queste partite sono fiducioso, ma dobbiamo correggere certe situazioni".

Voleva sfruttare maggiormente gli spazi? Cosa voleva fare con i cambi?

"Sapevo che la Roma veniva aggressiva sui riferimenti, soprattutto con la palla al terzo di difesa e cercavamo di portare via il quinto loro. Volevamo allargare il corridoio per cercare Elphege con la palla diretta e da lì cercando di sviluppare col sostegno e il terzo uomo. Questa era la strategia, è venuta a tratti e in altri momenti siamo stati più diretti e verticali che ci ha permesso di metterli in difficoltà. Ai cambi ho chiesto le stesse funzioni, di lavorare in fase difensiva. Poi a Lontani di tenere palla in attacco e Ordonez di contenere la Roma".

Come si tiene alto il morale, soprattutto per Troilo? E Bernabé?

"Bernabé si è allenato ma vedrò nelle prossime partite se verrà usato o meno. È un giocatore importante come tutti. L'aspetto mentale? L'unica medicina è il lavoro, correggere certi aspetti con video individuali e lavoro sul campo. Questa è la base. L'errore di Troilo è un aspetto singolo: ci puoi lavorare, ma è anche un aspetto tecnico e non so come chiamarlo nemmeno... eravamo posizionati anche bene, sono aspetti che in una gara possono capitare purtroppo. Però ci tengo a ribadire, e lo dirò anche alla squadra, che noi non possiamo permetterci di crollare. Poi la fiducia e l'entusiasmo passano anche da determinati risultati e noi volevamo tenere in equilibrio la partita fino alla fine, non sai mai cosa può succedere".

La marcatura di Elphege sul primo gol di Malen? Poi non siete riusciti ad arginare Wesley.

"Bisogna dare i meriti anche alle qualità degli avversari oltre alle nostre disattenzione. Continueremo a lavorarci. Il lavoro è l'unica medicina e dobbiamo perseverare in questa direzione".

Ore 20.43 - Termina la conferenza.