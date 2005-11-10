Il difensore centrale del Parma Mariano Troilo ha parlato a DAZN dopo la sconfitta maturata contro la Roma, nella quale ha commesso un grossolano errore sul secondo gol di Malen: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, mettendo in difficoltà una squadra con tanta qualità come la Roma. Abbiamo poi preso gol su un mio errore, con Malen che ci ha fatto gol. Dobbiamo alzare la testa e continuare così”.

Ho apprezzato il tuo gesto di metterci la faccia anche sotto la curva. E tutto lo stadio vi ha applaudito. Quanto è importante per voi?

“Il mister ci dice di stare sempre in partita. È importante il supporto dei tifosi. Dobbiamo continuare e alzare la testa”.

Raccontaci l’esordio con l’Argentina nella tua Cordoba.

“La maglia l’ho data a mio nonno, il pantaloncino lo tengo io. È stata un’esperienza incredibile, con la mia famiglia vicino e nella mia città. Sono molto felice per questo”.