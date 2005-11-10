Roma, Mora: "Momento importante per me, ma la cosa più importante è la squadra"
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Francesco Servino
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Oggi alle 20:45Serie A
autore Francesco Servino
21.11.2026 20:45Serie A
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Il trequartista della Roma Rodrigo Mora ha parlato a DAZN al termine del match vinto dai giallorossi sul Parma, dove ha segnato anche un gol: "I 4 gol di Malen? Sapevo dal primo giorno di cosa era capace".
Cosa rappresenta per te questo tuo buon momento personale?
"Ci speravo tanto, volevo vivere un momento così. La cosa principale resta la squadra".
Se dico Scuedetto?
"Pensiamo partita dopo partita. C'è molto tempo fino alla fine della stagione, noi ragioniamo di giornata in giornata".
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