Alle 20.45 il fischio d'inizio di Napoli-Torino, allo stadio Maradona, quarto degli anticipi del sabato della 12^ giornata di Serie A. Nel corso del pre-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport il centrocampista granata, Gvidas Gineitis: "Chance importante per me? Sì, spero che questa chance mi dia motivazione per dare di più, ho iniziato da titolare nelle prime 4-5, non ho fatto bene, sono stato in panchina, ho giocato contro il Frosinone, oggi devo dare il massimo".

Partita della svolta?

"Sappiamo che è uno stadio difficile ed una squadra difficile da affrontare, daremo il massimo e poi vedremo come sarà andata".