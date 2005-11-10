Torino, Gineitis onesto: "Nelle prime 4-5 non avevo fatto bene: oggi bella chance"
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Daniele Najjar
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Oggi alle 20:43Serie A
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21.11.2026 20:43Serie A
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Alle 20.45 il fischio d'inizio di Napoli-Torino, allo stadio Maradona, quarto degli anticipi del sabato della 12^ giornata di Serie A. Nel corso del pre-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport il centrocampista granata, Gvidas Gineitis: "Chance importante per me? Sì, spero che questa chance mi dia motivazione per dare di più, ho iniziato da titolare nelle prime 4-5, non ho fatto bene, sono stato in panchina, ho giocato contro il Frosinone, oggi devo dare il massimo".
Partita della svolta?
"Sappiamo che è uno stadio difficile ed una squadra difficile da affrontare, daremo il massimo e poi vedremo come sarà andata".
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