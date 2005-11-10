Parma-Roma, partita più complicata di quanto non dica il punteggio: Sozza all'altezzaTMW
Paolo Lora Lamia
Nonostante il risultato finale di Parma-Roma lasci pensare ad una partita senza storia, non è stata certo facile da dirigere per l'arbitro Simone Sozza. Tanto lavoro da sbrigare, soprattutto nel primo tempo.
Subito un episodio al minuto 8: imbucata di Mora in area per Koné, che cade a contatto con Troilo. Trattenuta troppo leggera e l'arbitro decide, giustamente, di lasciar correre. Decisione corretta anche poco prima del gol di Malen, quando viene concessa alla Roma una punizione per fallo su Cristante. Il centrocampista, al minuto 24', era stato graziato di un giallo per aver trattenuto in modo evidente Keita quando stava ripartendo. Nel finale della prima frazione di gioco, gestisce senza cartellini una mischia per uno scontro fortuito tra Malen e Daffara. Lo meritava però Troilo, per aver calciato il pallone addosso all'attaccante avversario dopo il contatto appena citato.Ripresa invece più tranquilla, per la quale forse Sozza deve ringraziare la giornata di grazia dell'olandese ex Aston Villa.