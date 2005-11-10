Napoli, ennesimo infortunio: Vergara esce in lacrime all'11' contro il Torino, il motivo
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Daniele Najjar
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Oggi alle 20:57Serie A
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21.11.2026 20:57Serie A
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Che sfortuna oer Vergara. All'11' della sfida fra Napoli e Torino il centrocampista, che era stato lanciato titolare alle spalle di Hojlund, si è fermato toccandosi il flessore per un possibile problema muscolare. Lacrime e mani al volto per Vergara, sostituito da De Bruyne. Inconsolabile Vergara, che anche in panchina continua a piangere con il volto coperto dalla maglia.
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