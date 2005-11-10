Domani Juventus-Venezia, i convocati di Spalletti: tre recuperi, out in sei
Assenti Yildiz, Locatelli, Grabara, Nico Gonzalez, Kalulu, Thuram. Tornano Celik, Cambiaso e Conceicao
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© foto di Federico De Luca
Sono 22 i calciatori convocati da Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, per la gara di domani alle 12 con il Venezia.
Tornano a disposizione Celik, Cambiaso e Conceicao. Out, invece, i lungodegenti: Yildiz, Locatelli, Grabara, Nico Gonzalez, Kalulu, Thuram. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto.
Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Cabal.
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.
Attaccanti: Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade.
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