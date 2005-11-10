Seconda sconfitta in trasferta per la Juve Stabia sconfitta al Braglia di Modena per 2-0. Decisiva la ripresa dove i campani hanno subito la pressione esercitata dagli emiliani. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Pietro De Giorgio in sala stampa analizzando il confronto.

Mister possiamo dire che il risultato sia pesante per quanto visto in campo soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa è stata decisiva la magia di Ambrosino, sul secondo gol l'errore è stato evidente

"Credo che abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove siamo stati abili a costruire le occasioni migliori. Nella ripresa il Modena ha spinto maggiormente, ci ha messo in difficoltà. Abbiamo preso punizione dove c'è stato un errore in uscita pagando la loro qualità. Andiamo via rammaricati per la qualità della prima frazione, anche dopo il gol c'è stata reazione. Affrontavamo una grande squadra, siamo dispiaciuti ma dobbiamo pensare alla partita di martedì".

Bettella, Douglas e Maistro sono scelte tecniche o problemi fisici?

"Quelle di Douglas e Bettella sono problemi fisici da monitorare. La sostituzione Di Maistro è stata tecnica".

Riguardo agli errori commessi cosa ne pensa?

"Abbiamo avuto la personalità di giocare come nostro solito ma abbiamo pagato ancora incertezze nella gestione della riconquista della palla".