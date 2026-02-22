Cremonese, Nicola: "Bene per 60 minuti, non si può pensare di venire qui e creare tanto"

L’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma valevole per la 26^ giornata di Serie A e chiusa con un ko per 3-0.

Questa serata vi lascia più frustrazione o voglia di rifarsi?

"A nessuno fa piacere perdere, ma alla fine la Roma l'ha sbloccata su palla inattiva. per 60 minuti ho visto una squadra organizzata e con lo spirito giusto. Dovevamo essere meno statici sui calci piazzati, venire qua e far punti non è mai facile ma la Cremonese ha mostrato di volerci credere".

La sensazione di poca pericolosità è uno dei punti da migliorare?

"Ci sono cose da migliorare e ci saranno sempre. Come pericolosità, almeno qui a Roma, non abbiamo creato tantissimo nel primo tempo ma neanche loro. Potevamo sfruttare meglio una situazione con Zerbin. Nel secondo tempo due/tre situazioni le abbiamo create: è normale non crearne di più, altrimenti lotteremmo per un altro obiettivo. C'è divario tra noi e loro".

In difficoltà sulle palle in attive e il punto sugli infortunati.

"Baschirotto ne avrà per un po', ma Folino oggi si è ben comportato. Si vedrà in settimana per Bianchetti e Ceccherini, ma credo che i tre dietro oggi abbiano fatto la loro partita. Oggi abbiamo incontrato una squadra e nello specifico Cristante abile sul primo palo: non sempre ci si riesce ad interpretare bene ciò che conoscevamo. Oggi lì loro ci hanno messo in difficoltà e va accettato".