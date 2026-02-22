Live TMW Cremonese, Terracciano: "Approccio buono, Malen fastidioso. Siamo uniti"

Al termine di Roma-Cremonese, è il grigiorosso Terracciano a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.10 - Inizia la conferenza stampa.

Avete fatto un passo avanti?

"L'approccio è stato importante, un miglioramento notevole. Poi, contro la Roma si fa fatica a palleggiare: era una gara da seconde palle, nel primo tempo abbiamo fatto bene e tenevamo il baricentro più alto. Nella ripresa, da palla inattiva anche, hanno alzato il ritmo. Sono fiero della prova dei miei compagni, andiamo avanti".

Come si prepara la sfida contro Malen?

"Lo abbiamo studiato, gioca sempre fuori la linea come Hojlund. Il gioco della Roma e di gasperini lo agevola, sono tutti coordinati per dargli la palla. Sono fastidiosi, tendono a far uscire i braccetti per far fare a Malen il movimento. Ci ha dato fastidio".

I calci d'angolo da cui sono arrivati i gol? Perché non riuscite a segnare?

"Cristante è specialista nell'attacco del primo palo, si fa fatica a marcarlo. Lo avevamo preparato: è calata l'attenzione e hanno determinato l'equilibrio della gara. Contro la Roma è difficile essere pericolosi, nel primo tempo ci abbiamo provato. Oggi era difficile, continuiamo a lavorare sulla fase offensiva perché dobbiamo migliorare anche nella costruzione dell'azione: ci lavoreremo".

Cosa vi siete detti negli spogliatoi?

"Siamo tutti sulla stessa barca, siamo uniti. Seguiamo il mister, lui è un grande motivatore e andiamo avanti".

23.13 - Termina la conferenza stampa.