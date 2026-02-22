Troilo inguaia il Milan: 0-1 Parma a San Siro, gol assegnato dopo lunga revisione VAR
A sorpresa, il Parma è in vantaggio a San Siro. Punteggio di 0-1 sul campo del Milan, con gol crociato segnato da Mariano Troilo, che svetta sopra Bartesaghi e corregge in rete un cross da palla ferma. Inizialmente l'arbitro Piccinini aveva annullato la rete per carica sul portiere, ma dopo segnalazione VAR e lunghissima revisione allo schermo, la decisione è stata modificata.
