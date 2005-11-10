Claudio Pasqualin: "Samp, poco agonismo. Corradi curriculum relativo, serve cambiare. Parma, Gila è ok"

"La Sampdoria non ha saputo giocare da squadra e s'è trovata a disagio sul sintetico. Agonisticamente la squadra è venuta meno ed è stata sovrastata dall'Avellino dal punto di vista della voglia di vincere. Qualcuno si è salvato, come ad esempio Insigne che ha fatto vedere sprazzi di autentica classe, ma poi è sparito anche lui dal campo come tutta la squadra". Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

Donati in un'intervista a TuttoMercatoWeb.com ha spiegato che la Samp applica gli algoritmi e quindi serve tempo.

"Mi viene l'orticaria quando sento parlare di algoritmi. Sono cose che apprezzo relativamente. Nel calcio tutto si può portare, anche gli algoritmi. Ma occorre tutt'altro".

Corradi traballa. Giusto cambiare?

"Sappiamo come va da noi. Nel calcio la regola, se vogliamo, è questa. Così questa non ce la fa a raggiungere i playoff, qualcosa quindi deve cambiare. E qual qualcosa di solito è l'allenatore. La Samp è la prima squadra importante che allena Corradi, il suo curriculum è relativo".

Oggi in campo la Serie A. Il Napoli sfida il Frosinone, l'Inter il Parma.

"Questo Frosinone è la squadra rivelazione. Alvini oggi è sugli altari. Sulla carta però il Napoli è sempre il Napoli e legittimamente ambisce allo Scudetto e ha un allenatore vincente come Massimiliano Allegri. Sarà una bella partita. L'Inter sfida il Parma: due squadre differenti, i nerazzurri sono nettamente superiori".

Il Parma è ripartito da Giardino.

"Ci può stare in Serie A. E può riportare il Parma ai livelli che merita. La squadra ha fatto meno bene di quello che poteva fare".