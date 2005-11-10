Pasticcio di Ramon, Che Adams infila il Como al 24': 1-0 per il Torino
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Daniele Najjar
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27.10.2026 21:16Serie A
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Pasticcio della difesa del Como al 24': Couto appoggia per Ramon, che si avventura in un improbabile dribbling in area, Fitz-Jim è lì a mordere, gli ruba palla e la serve a Che Adams, che fa 1-0 per il Torino.
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