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Pato ricorda: "Ho scelto il Milan per giocare con il mio idolo Ronaldo"

Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 23:15Serie A
09.11.2026 23:15Serie A
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Il Papero fa un viaggio nei ricordi e parla del suo approdo in rossonero nel corso di una intervista concessa a Prime Video
FotoTUTTOmercatoWEB

Nel corso di una recente puntata di "Fenomeni" sul canale YouTube di Prime Video, l'ex calciatore Alexandre Pato ha parlato, anzi ricordato, il suo arrivo al Milan a neanche 17 anni: "C'erano altre squadre che mi volevano, come Inter, Barcellona e Chelsea, anche Atletico Madrid. Guardavo i rossoneri in quel momento perché avevano rivinto la Champions League e poi c'era il mio idolo Ronaldo: il mio sogno era giocare con lui quindi ho scelto io il Diavolo per giocare con loro".

Sul derby di Milano: "È la partita più bella che c'è in Italia: tanti tifosi e tanta battaglia. Io e Julio Cesar litigavamo e lui mi dice che io gli ho fatto solo un gol e invece sono tre i gol. Perché lui dice 1? Fa il fenomeno (ride, ndr). Fuori dal campo mi trovavo bene con i brasiliani nerazzurri, ma in campo era guerra. La stracittadina del 2011 vinta 3-0? Io ho fatto doppietta, meno male che non c'era il VAR all'epoca sennò mi cancellavano il secondo gol perché ero un pochettino in fuorigioco".

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