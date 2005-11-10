Pato ricorda: "Ho scelto il Milan per giocare con il mio idolo Ronaldo"
Simone Lorini
Nel corso di una recente puntata di "Fenomeni" sul canale YouTube di Prime Video, l'ex calciatore Alexandre Pato ha parlato, anzi ricordato, il suo arrivo al Milan a neanche 17 anni: "C'erano altre squadre che mi volevano, come Inter, Barcellona e Chelsea, anche Atletico Madrid. Guardavo i rossoneri in quel momento perché avevano rivinto la Champions League e poi c'era il mio idolo Ronaldo: il mio sogno era giocare con lui quindi ho scelto io il Diavolo per giocare con loro".
Sul derby di Milano: "È la partita più bella che c'è in Italia: tanti tifosi e tanta battaglia. Io e Julio Cesar litigavamo e lui mi dice che io gli ho fatto solo un gol e invece sono tre i gol. Perché lui dice 1? Fa il fenomeno (ride, ndr). Fuori dal campo mi trovavo bene con i brasiliani nerazzurri, ma in campo era guerra. La stracittadina del 2011 vinta 3-0? Io ho fatto doppietta, meno male che non c'era il VAR all'epoca sennò mi cancellavano il secondo gol perché ero un pochettino in fuorigioco".