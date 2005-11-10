Pausa Nazionali agrodolce per la Fiorentina: show Mastantuono, debutto e infortunio per NjieFocus TMW
Simone Lorini
Una sosta dolceamara per la Fiorentina, che registra infortuni, gare opache e grandi prestazioni in questi dieci giorni dedicati alle Nazionali. Difficile sceglie da chi partire e allora restiamo in casa nostra: prestazione difficile per Nicolò Fagioli con la maglia azzurra contro il Belgio. Mancini gli dà 46 minuti e poi cambia. Stessi minuti in campo per Franco Mastantuono con l'Argentina, ma due gol nel 7-0 al Costa Rica (come Nico Paz, ndr): a fine gara il gioiello del Real Madrid si prende anche gli elogi di Scaloni. Tantissima roba anche la 17esima presenza con la Costa d'Avorio di Christ Inao Oulai, che in appena 6 minuti trova il gol necessario per strappare un punto in Gambia.
Continua invece il momento difficile, in termini di gol, per Beto: anche con la Guinea-Bissau, nonostante ben 163 minuti in campo, l'ex Udinese non riesce a ritrovare la via del gol perduto. Festa rovinata, infine, per Alieu Njie: l'esterno attendeva l'esordio in Nazionale con grande trepidazione e lo trova contro la Polonia, ma è costretto a uscire dal campo dopo 71 minuti per un problema alla coscia. Sicuramente non il modo ideale per bagnare il debutto con la Svezia.
FIORENTINA (6 convocati)
Nicolò Fagioli (Italia) - 45 minuti
Franco Mastantuono (Argentina) - 45 minuti, 2 GOL
Christ Inao Oulai (Costa d'Avorio) - 6 minuti, 1 GOL
Beto (Guinea-Bissau) - 163 minuti
Radu Dragusin (Romania) - 180 minuti
Alieu Njie (Svezia) - 71 minuti