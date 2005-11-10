"Non ho in mano il nuovo Pandev ma giocatori che mi riempiono d'orgoglio e su cui ho investito il mio tempo e le mie idee". Leonardo Corsi è un agente orami esperto che in carriera ha gestito giocatori di primo piano come appunto Pandev, Marchisio, Raggi e Moscardelli. Ora però ha spostato l'obiettivo e sta concentrando la sua attenzione soprattutto sui giovani. "Sono sempre all'interno del gruppo Branchini - racconta a Tuttomercatoweb.com - e ho il privilegio e la fortuna di farne parte ormai da venticinque anni. Ora sto in effetti puntando il mio lavoro sulle... nuove generazioni. E l'importante è che i ragazzi si sentano ben rappresentati da me. La fiducia che mi dà un giocatore è qualcosa di significativo ed è doveroso seguirlo a aiutarlo a trovare l'equilibrio in un mondo pieno di scossoni e che ti brucia velocemente".

E allora da esperto di giovani, considerato che sta per partire il mondiale under18, chi le piace tra gli azzurri?

"Faccio il nome di Croci della Fiorentina, è un giocatore interessante anche se ovviamente va fatto crescere con calma. Ha tanta qualità tecnica e a mio parere anche fisica, sente la porta. Il percorso, ripeto è lungo, perché se facciamo un discorso generale, come movimento abbiamo lavorato poco su certi aspetti: ade esempio quello del coraggio o, per parlare del campo, dell'uno contro uno. Rispetto ad altri talenti europei difettiamo un po', però anche noi abbiamo giocatori di prospettiva. Tornando a Croci, lo vedo trequartista mentre immaginandolo nella Fiorentina di oggi lo vedrei esterno sinistro che rientra poi sul destro, alla Njie".

Tra i giovani di 16-17 anni poi chi le piace?

"Cito un 2009, che è un calciatore su cui punto e che assisto. E' un terzino sinistro, Pietro Battaglini, ora al Cagliari che ha fatto un bell'investimento su di lui. Il club sardo fa molto affidamento sui giovani e li lancia, Cagliari è un posto ideale per far calcio ed è anche bello perché si gioca pure per la regione. Battaglini deve crescere però ha doti tecniche e aerobiche straordinarie. Poi vorrei parlare di un altro calciatore".

Di chi si tratta?

"Giammarco Angiolini dell'Empoli, anche lui tra i miei assistiti. E' un classe 2007, l'Empoli crede in lui e lo ha messo sotto contratto per tre anni. Ha fatto una lunga trafila nella Fiorentina che credeva in lui, poi la nuova dirigenza ha deciso di fare altre scelte. E' un classico dieci, ha grandi qualità tecniche ma è un giocatore comunque in evoluzione, ha creatività. Può giocare da mezzala e magari non è escluso che in futuro possa anche giocare da play. Poi parlando ancora di altri ragazzi vorrei citare due 2004, Nardi e Ciofi che stanno facedo buone cose a Siena, oltre a Spalluto ora alla Fologre Caratese".

Veniamo ai suoi giocatori più esperti: come sta andando Belardinelli all'Empoli?

"Se ripenso agli anni passati è stato sfortunato. Proprio quando era pronto per fare il salto in serie A ha avuto un doppio infortunio allo stesso ginocchio quando era al Sudtirol e ha dovuto perdere una stagione e mezzo. Ora però vedo che ad Empoli sta tornando un giocatore molto forte. Ha perso quel treno ma ripeto, si sta riprendendo e ad Empoli viene tenuto in ottima considerazione".

A Catanzaro c'è Nicolò Buso…

"E' il nipote di Renato (l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, ndr) e ha il… veleno addosso. La concorrenza è tanta al Catanzaro che peraltro sta vivendo un momento non semplice però Buso se ha la sua chance ci mette un attimo a far male alle difese avversarie".

Non abbiamo ancora parlato di Frare, ora al Pineto…

"E' un pezzo del mio cuore. Lo seguo da quando era un ragazzino nel Parma. Poi ha giocato a lungo nel Cittadella e ad un certo punto Giuntoli lo voleva al Napoli e fece un'offerta che però non fu accettata dal club veneto. Oggi, per una scelta di vita, Frare è sceso di categoria ed è il leader del Pineto ma in estate ha avuto tante offerte anche importanti".